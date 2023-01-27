【Emily】張秀賢被指四周欠債 「苦主」開群組

張無否認欠債 否認「變節」

張秀賢接受Emily查詢時無否認欠債傳聞，只係話部分說法不實，詳情就唔方便多講。佢話「人生難免做錯好多事，最緊要識返轉頭」，並就此致歉，話「希望用行動證明番」。被問到有無派某基本法研究機構嘅卡片，佢話：「變節論係無中生有，不作回應，政治立場係點，日月可昭。」

有說該前區議員可引見新民黨葉劉淑儀，葉太噚日回應話曾見過張秀賢兩次，唔清楚佢個人事務，「我同佢唔係好熟」。

不過網上愈來愈多「債主」現身，例如移英嘅政治學者黃偉國話，該前區議員前後借咗佢26萬元，相信超過20人受影響。創作人Kit Man亦喺facebook話，舊年張秀賢搵佢同漫畫家「阿塗」搞中秋月餅禮盒，之後對方找數一拖再拖，「兩批月餅我同阿塗一蚊都未收過」。學者王慧麟則轉發「渾水」文章話，政界債主唔會公開，因為「咁樣揚出去，會畀對方陣營恥笑」，有朋友「就咁樣哽咗去，跌咗幾十萬」。

噚晚有人發現，有名為「張秀賢」嘅人以「基本法學生中心」名義撰文，話要更好回應習近平講話嘅期望。該中心由前特首董建華特別顧問葉國華創辦嘅基本法基金會成立。