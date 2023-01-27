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2023年1月27日星期五
港聞二
校長嘆學童跑得慢 午膳吃不完 需時重拾全日課節奏 要多方面支援
疫下學習不理想 SEN童家長自當訓練師
感家長缺支援 設社企幫同路人
屬流動作業 沒路障、安全距離指引 掃馬路時間長 工會指守則不合宜
有快線清潔隊沒擺指示牌 承辦商：正了解
港雜誌《獨家人物》總編陳志明 疑內地失聯4月
往蒲台島釣魚 休班消防失蹤
控方問檢控基礎以外文章 官批准：鍾政見可證涉煽動否
前議員圖騙選舉開支 稱為選區購物資防疫
二胡奏《榮光》案 控方擬召專家證涉示威
學生攜雷射筆罪成 辯稱迎新扮示威者
男生認塗鴉「光時」 官索感化報告
光影樂韻匯大館 歷史故事耀營房
轟梅儒瑞詆譭港法治 外交公署：釋法正當必要合法
財案獻計 新民黨倡生一個派兩萬資助雪精卵
垃圾徵費膠袋再招標 删本地設廠要求
5天6.6萬內地人入境 45萬港人出境 疫前日均逾10萬訪港 餐飲業料下半年始復常
內地假期多停業 趕返港須逐家致電找檢測
旅社加薪10%留人 續請人應付生意回升
九巴城巴申增將藍過海線 運署料乘客多選港鐵
尊子漫畫
【Emily】越厚重雲霧登頂 區家麟大帽山遇「最美雲海」
【Emily】張秀賢被指四周欠債 「苦主」開群組
【Emily】教大5議員校友話當年 郭玲麗難忘「不做經師」訓誨
【Emily】酒店房「水舞間」 利景道歉
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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