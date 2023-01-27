九巴城巴申增將藍過海線 運署料乘客多選港鐵

運輸署引述數據指，現時來往將軍澳及港島的過海線690/690P及694號線於早上繁忙時間載客率不高，上午往港島最繁忙一小時離開將軍澳隧道巴士轉乘站時的載客率低於五成，下午往將軍澳方向僅約五成半。翻查資料，690及690P屬九巴及城巴聯營線，來往寶琳康盛花園及中環交易廣場，全程收16元；694為來往調景嶺及小西灣的新巴線，全程收15.9元。港鐵康城來往中環灣仔及柴灣收費14.9元。

港鐵車程較快票價較低

現時將藍隧道僅周一至五繁忙時段有巴士線，九巴佔3條，城巴2條。九巴昨於傳媒午宴稱，將藍隧道上月11日通車後，由康城經分支隧道往東隧過海只需約5至7分鐘，故正與運輸署研究開辦過海線，走線或參考690，如獲批最快下月可開辦，盼數月內可與署方達共識；現有行經將藍的路線中，則以往大埔科學園的96線載客量最高，經常爆滿，故正考慮加班至全日服務，並加開特快班次。城巴昨稱同樣正向署方建議提升兩條將藍線至全日服務。