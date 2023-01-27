旅社加薪10%留人 續請人應付生意回升

兩旅行社又表示，過去數月積極招聘，以應付生意回升，人手暫時回復新冠疫情前約四成，未來會按需求繼續招聘，認為加薪後的人工有吸引力。

兩旅社現人手為疫前四成

縱橫遊常務董事袁振寧昨日表示，感激同事疫下經歷無薪假或凍薪仍對公司不離不棄，去年11月向員工加薪，以帶日本團為例，現時導遊最低平均月薪2.5萬元，領隊2萬元，去年4月1日前已入職員工今年亦獲發5000元開工花紅。袁續稱，過去3個月已招聘約30人，暫回復疫前四成人手，會參考航班復常數量進一步增聘。

東瀛遊旅行社執行董事禤國全表示，以往導遊領隊人工以底薪加佣金計算，考慮到復常初期少旅行團，為挽留人手，去年12月起改行包薪制，連加薪後導遊月薪2.5萬元，領隊1萬多至2萬元，新年員工有雙糧。他形容，旅行社爭着復常，「打仗都要士兵」，去年10月招聘後現時全公司約有240人，僅為疫前約四成，而目前生意只有疫前三成，故足以應付，盼年底前生意可回復疫前一半。