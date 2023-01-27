內地假期多停業 趕返港須逐家致電找檢測

截至昨晚8時，港鐵網站顯示，今日年初六至年初八（27至29日）由深圳及廣州各站往香港西九龍站的車票全告售罄，年初九（30日）深圳北及廣州南往香港車票亦售罄，福田及廣州東往香港則各餘約660及1330多張票。按內地網上售票平台「中國鐵路12306」，則今日至年初九一連4日深圳及廣州往香港車票均售罄，網站顯示須「候補」。

連日返港高鐵票售罄

本報記者昨日傍晚約6時於高鐵西九龍站觀察，發現抵港的以港人較多，不少稱因假期完結趕回港上班，內地旅客較少。目前來往內地及香港需持48小時內陰性核酸檢測證明，多名市民均稱在內地做核酸檢測「不方便」及「麻煩」，其中鄧先生於年廿八北上回東莞過年，前日起於微信搜尋當地核酸檢測機構，名單顯示附近至少有10多間，惟致電後獲告知過年期間不提供檢測服務，最終花兩個多小時逐一致電，才找到一間醫院提供服務，他一度擔心未能及時取得檢測報告而要重購車票。

常往返兩地港人倡取消驗核酸

市民楊先生昨日從深圳回港，也稱在深圳找檢測機構困難，估計因內地已取消大規模核酸檢測，故新年期間只有少數醫院提供服務，他因工作需要經常來往兩地，盼當局早日取消檢測要求。