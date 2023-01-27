5天6.6萬內地人入境 45萬港人出境 疫前日均逾10萬訪港 餐飲業料下半年始復常

新年假生意按年增15% 達疫前九成

翻查旅發局統計，新冠疫情前2019年全年有5591萬人次旅客來港，日均15.3萬人次，內地旅客佔78.3%。據入境處數字，本港今年農曆年三十至年初四共5天，撇除香港居民，日均僅2.3萬人次旅客來港，反映近月先後免除與海外及內地的出入境限制後，訪港旅客人數仍遠遠未回到疫前水平。

黃家和昨向本報稱，餐飲業在今個農曆新年公眾假期生意暢旺，年三十（21日）生意額總計達3.8億元，年初一達3.5億元，與去年疫情下同期相比，今年整體生意增幅達15%，並達到疫情前九成。

「雙春兼閏月」 餐宴料旺到3月中

黃家和稱，截至今個農曆新年為止，訪港旅客仍未回到疫情前水平，但本地市道暢旺，新年前專做筵席的食肆訂座率達七至八成，不少人外出食團年飯，預期農曆年公眾假期後市况會繼續熾熱。他透露，隨後的數個月團拜活動訂座已七至八成滿，另適逢「雙春兼閏月」，不少疫前未擺酒者補辦婚宴，預計暢旺可維持到3月頭至3月中。

自由黨批發及零售界議員邵家輝表示，與內地通關早期相比，農曆新年假期前夕內地來港旅客人數增加，據業界向他反映，在尖沙嘴多了「講普通話的內地朋友、用銀聯找數，亦見名店有人排隊」，雖然與疫情前市况相比仍有一段距離，但他認為「最壞的時間已過去」，相信隨假期結束，內地人申請來港簽註，訪港旅客將陸續增加，帶動零售市道。

邵家輝料最壞時間已過

邵家輝又表示，農曆新年前本港大部分防疫政策已放鬆，本地市民消費意欲不錯，惟在農曆新年假期間，不少零售店休業至年初七或初八，因此非零售業旺季。

往澳門私家車配額增1000

另外，經港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車須申請配額，運輸署昨日宣布將增發1000個香港配額，在下月20日至3月3日期間分兩階段開放申請，公司及個人配額各500個，有效期不超過3年，若申請超出配額數目，署方將以抽籤形式決定每宗申請的先後次序。