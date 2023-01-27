往蒲台島釣魚 休班消防失蹤

失蹤者陳錦輝30歲，駐守紅磡消防局，周三上午落更後，向家人透露前往蒲台島釣魚，至深夜仍未返回深水埗富昌邨住所，音信全無，家人恐出意外，昨日凌晨報警求助。警方懷疑陳墮海遇溺，昨早聯同消防及飛行服務隊，並出動無人機在蒲台島一帶海陸空搜索。

陳為釣魚發燒友，其家人於社交網站發帖尋人，提供陳失蹤當日穿著黑色風褸照片，盼釣友留意及提供消息。

警方稱陳前日上午在紅磡佛光街最後露面，之後不知所終。他身高約1.7米，體重約75公斤，中等身材，短黑髮，當時身穿黑色外套、藍色長褲、黑色波鞋，攜有一個白色魚竿袋及一架手拉車。警方呼籲市民如有失蹤者消息，可致電3661 8036或9020 6542，或電郵至rmpu-kw@police.gov.hk聯絡西九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

消防處稱，失蹤者為駐守紅磡消防局的消防員，事發時正值休班，據悉他當時正於蒲台島岸邊釣魚。消防處與相關部門正搜索失蹤者。

另外，周一（23日）早上，65歲男子陳樹駕機動舢舨到屯門龍鼓灘海面釣魚失蹤，當晚家人發現他未返上岸，報警求助，搜救人員連續多日搜索，昨截稿前仍未尋回。