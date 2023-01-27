港雜誌《獨家人物》總編陳志明 疑內地失聯4月

記者、受訪者稱被捕 港警：沒接報案

本報昨向本港警方查詢是否得知陳志明在內地被捕，以及有否接獲和陳志明有關的失蹤人口報案，警方回覆稱沒有接獲相關報案及轉介。

資料顯示，陳志明持有香港獨家出版有限公司，他2021年曾報稱自己的住址為河南省一條村落，不過自去年10月起，通訊地址則變成和公司登記地址一樣，為銅鑼灣京士頓大廈一個住宅單位。本報記者昨到訪上址，一名年約20多歲的男子應門，當記者問他是否認識陳志明時，他說從沒見過這人，其後記者再提到，陳的公司地址為該單位，該男子立即說要致電母親詢問，並引述其母親稱「我哋都搵唔到佢」，但當記者問到他和母親與陳的關係，男子再引述母親稱「無關係」，而住在單位附近的鄰居亦表示「從沒見過陳志明」。

原登記住河南 去年10月改銅鑼灣 應門者稱沒見過 後引述母稱搵唔到

詩人楊煉上周六晚在Twitter發帖稱：「驚悉香港《獨家人物》主編陳志明先生在大陸被捕失聯！盼陳先生平安。」又上載去年2月出版的《獨家人物》雜誌照片，該期以楊煉為封面，文章題為「楊煉：詩歌是鎖鏈的天敵」，又節錄了文章其中一句：「互聯網是看不見的廣場。這場全民追問，是一九八九年以來最大的思想啟蒙運動。」在同一帖文楊煉上載了記者「莊園」和陳志明專訪楊煉的文章照片，文中提到楊煉為「鎖鏈女事件」寫詩。雜誌以繁體字出版，印有港幣和人民幣售價。

曾任職人民日報出版社 去年2月《獨家》訪問談「鎖鏈女」

自由亞洲電台報道，陳志明去年9月與外界失聯。報道載有一張截圖，為旗下雜誌《獨家人物》的記者「莊園」在朋友圈發出、送給「孤勇者」陳志明的一首詩《天敵》，詩中第一句是「除夕聞知你身陷囹圄」，又提到陳的朋友圈在去年9月21日後沒再更新，懷疑他去年10月出事，當時有許多傳媒人「被消失」。根據公司註冊處的資料，陳去年10月更改地址，由河南省改為銅鑼灣。

報道提到，陳志明為文史學者和金庸研究專家，曾任人民日報出版社傳記編輯室主任，後在香港創立「獨家出版社」。