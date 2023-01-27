有快線清潔隊沒擺指示牌 承辦商：正了解

碧瑤母公司碧瑤綠色集團表示，已按路政署工作守則安排，如閃動指示燈及車身已標示輔助標誌等，正了解柴灣道工作小隊當日是否沒有按指引安排適當的安全配置，並指中央分隔帶清掃只會安排小隊形式進行。

碧瑤續稱，南安里屬行人路段清潔服務，工作範圍不包括行車路段及中央分隔帶清潔，正了解情况，並提醒員工按服務範圍工作，注意工作安全。

本報記者其後在深水埗、佐敦、紅磡及柴灣均見工人掃車路。有前線清潔工稱她負責的路段不時有貨車跌下發泡膠及垃圾，要盡責清理。她稱過去兩次與小巴擦身而過，但不太擔心，「睇紅綠燈、冇乜車先出去」，「唔通你見到車都衝埋過去咩」，說入職時公司有提醒安全，「唔係咩都有得賠，自己要注意喇」。

食環署職工權益工會主席區邦添表示，承辦商一般會為清潔工安排安全課，簡介交通安全及職安情况，「一定係有（培訓），問題係足唔足夠」，認為要提升清潔工安全意識。