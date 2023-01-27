屬流動作業 沒路障、安全距離指引 掃馬路時間長 工會指守則不合宜

明報記者 梁敏琪

流動作業每次停車15分鐘內 只須放標誌牌 高速路設箭嘴車

路政署指引提及，在時速70公里以下道路，工地前應有10米長的縱向安全淨距區，並以間距1米的交通圓筒標示（除非有連續防欄）；橫向安全淨距亦不得少於0.5米。指引將清理垃圾、除草灑水、維修路燈、封閉及解除封閉行車線等歸類為「流動作業」，指其工程車時速不超過25公里，會斷續或連續地在道路上行駛，每次有計劃的停頓不可超過15分鐘。該部分只提及須使用「前面有道路工程」標誌及適當輔助標誌牌，另在高速公路上的「流動作業」則須有緩撞「箭嘴車」。

工會倡擴展用機動掃街車減風險

清潔服務業職工會總幹事杜振豪稱，解除封閉行車線、機動洗街車等工作或無法擺放雪糕筒，但清潔、除草工人可能需在路面上停留超過15分鐘，質疑是否仍屬「流動作業」。他建議為道路清潔訂立具體指引，並提醒工友休息位置、擺放及收回警告牌的注意事項。食環署職工權益工會主席區邦添認為意外永遠意想不到，「人企喺馬路上本身就係危險」，建議擴展機動掃街車使用至時速70公里以下的路段，減低意外風險。

東涌奪命車禍前兩周 有「防撞車」挨撞

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，據她向前線工友了解，如清掃工作趕急，一般不會擺放雪糕筒，只有密斗貨車作防撞車，在東涌車禍前兩周，有密斗貨車尾曾挨撞，當時工友已感擔心並向公司反映。她稱，奪命意外兩名傷者尚未傷癒復工，目睹同事被困車底死亡的女工不時回想事發情况、手震、起雞皮，要看精神科醫生。蕭認為，無論停留5或15分鐘，同樣可能發生意外，不可輕視在70公里以下道路工作的風險，認為有需要修訂指引，加強承辦商及工友的安全意識。

路政署表示，此類工作的相關臨時交通措施實施情况並非由該署負責監管。食環署表示，警方仍在調查事故，署方已再次提醒承辦商必須嚴格遵守職安健規定，並正與承辦商檢視工作流程，確保工作順利及保障僱員安全。食環署稱，專責合約服務承辦商利用10輛機動掃街車在午夜後清掃路旁、天橋及中央分隔帶等，分區承辦商亦會在指明時段提供機動掃街車，涉及約800個車速高、車流大及天橋等可能構成安全風險的路段。

路署：不負責監管相關臨時措施 食環：正與承辦商檢視工作流程

另外，東涌車禍揭發承辦商未有事先辦理「臨時交通安排申請」。區邦添稱，食環署會預先制定清掃路線時間表，承辦商一般知悉要另外申請，「可能覺得時間唔係太長」而省卻。運輸署表示，沒有備存臨時交通安排申請及沒有事先申請之下工作的數字，重申承辦商有責任按指引申請，並在工程前後通知警方，如違反規定，警方可檢控。警方表示，2022年首11個月在巡查期間向違反道路工程法例的負責人共發出124張傳票及590次口頭警告，2020及2021年則分別發出264及308張傳票，474及604次口頭警告。

運輸署補充，即使承辦商定期同一路段工作，仍須就臨時交通安排取得相關部門同意。申請人須提供臨時交通安排圖則、改道安排等，有需要亦須提交交通影響評估等。