垃圾徵費膠袋再招標 删本地設廠要求

謝展寰昨接受商台訪問時稱，去年底收到垃圾袋廠商的標書，標價都高於預期，當局已調整條款，刪去需在港設廠生產的要求，在2至3個月內會重新招標，確保年內落實垃圾徵費。有塑膠袋製造業界認為，於內地生產膠袋可節省租金及薪金等成本，暫未知標價最終是否符合政府要求，另有業界稱，政府未來兩三個月招標，但又要年底落實計劃，意味業界前期準備時間不多，「在如此短時間生產大量膠袋，相信係一大挑戰」。

環團倡本地問題本地解決

綠惜地球環境事務總監朱漢強稱，政府去年招標生產指定垃圾袋，要求在本地生產及部分原料來自本地廢膠，不但對本地回收產業有幫助，亦有助減少本地廢膠，做法較理想；若政府調整條款，刪去需在港生產的要求，將來本港供應的指定垃圾袋很大可能在內地生產，本地回收產業自然未能受惠，要求政府三思，建議新標書保留本地生產條款，做到「本地廢物問題本地解決」。

電費大增引競爭否

謝展寰：市場分太細未必最好

另外，中電和港燈今年分別按年大幅增加電費，兩電被指壟斷電力市場。被問到政府會否引入競爭，謝展寰稱政府與兩電續簽的《管制計劃協議》仍有10年，至2033年才完結，屆時會考慮不同開放市場方式，「香港不是很大的地方，如果將電力市場分割得太細、太零碎，中間每個環節都要有盈利，對於減電費未必是最好方法」。他說外國將電廠及電網「分家」，多了競爭者，各電力公司加大總投資額，甚至大於電力需求，當受到能源危機衝擊，部分公司倒閉，甚至影響電力供應穩定。