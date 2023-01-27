財案獻計 新民黨倡生一個派兩萬資助雪精卵

倡撤雙倍印花稅 賭波稅加至80％

新民黨主席葉劉淑儀表示，取消雙倍印花稅預計可減輕有意置業者的財政壓力，建議境外人才在港置業亦受惠。該黨亦提出重啟「資本投資者入境計劃」，資產門檻定於2000萬元。政府之前曾推出該類投資移民計劃，外地人擁有不少於1000萬港元淨資產，包括買樓，便可申請來港。

新民黨議員陳家珮比較政府統計處及聯合國數據，稱香港生育率處於全球最低水平，建議政府採取措施鼓勵生育，包括向使用卵子精子冷藏服務的市民提供5萬元資助，以及研究放寬現有守則，延長卵子及精子的儲存期限；並向每名新生嬰兒的父母派發2萬元現金資助，以2021年本港有36,953名嬰兒出生為例，政府一年開支約7.4億元。

憂財赤降評級 不撐再派消費券

近日不同政黨陸續就再派消費券與否表態，葉劉淑儀昨日重申，政府派發消費券屬特殊時期的紓困措施，特區政府須審慎理財，不建議政府再派消費券，憂若財赤，香港將被國際評級機構降級，影響金融體系穩定，認為應關注基層，建議綜援出「雙糧」、公屋免租一個月等。

民建聯調查：市民對經濟轉樂觀

另外，民建聯昨日公布新一輪「消費者信心指數」調查結果，「目前狀况指數」下跌至新低，反映部分市民認為目前個人財政狀况欠佳。調查亦發現市民對未來經濟預期轉向樂觀，「本港消費者預期指數」進一步上升。

民建聯建議政府發放不少於5000元的電子消費券，以紓緩市民財政壓力，並提振本地經濟。調查於去年12月進行，透過電話問卷訪問了862名成年市民。