轟梅儒瑞詆譭港法治 外交公署：釋法正當必要合法

梅提合作 港府：前提尊重一國兩制

稱人大決定無損審判權

對於梅儒瑞稱會在打擊跨境犯罪等互惠範疇與香港保持合作，港府發言人重申，合作前提是對方必須尊重一國兩制，並強調任何外國或外部勢力詆譭特區絕不得逞，敦促美國政府停止干涉特區事務。

外交部駐港公署發言人批評梅儒瑞公然詆譭香港法治，蓄意抹黑香港營商環境，對此表示強烈不滿。發言人強調，香港作為中國與世界聯繫人，應成為國際合作的「熱土」，而非新冷戰的「陣地」。

港府則在2700多字的新聞稿中，反駁了美方對人大釋法及國安法質疑。港府重申，人大根據中國《憲法》及國安法行使解釋權，是「一國兩制原則下的重要一環，體現了法治原則」，而人大決定不直接處理案件，無損香港法院獨立審判權及終審權。

美延港人「延遲強制離境」待遇

另外，美國總統拜登昨簽署指令，延長在美而無居留權的香港居民「延遲強制離境」（DED）待遇24個月，較上次指令18個月長。DED指令本來下月5日到期，新安排下涵蓋2021年8月首次頒布後才抵美的香港居民。

拜登在備忘中批評，中國政府繼續破壞港人權利自由，故指示延長及擴大在美港人「延遲強制離境」待遇。拜登稱，延長DED待遇符合美國外交利益，重申美國會繼續支持港人。

英國政府昨更新對香港的旅遊建議，在安全及保安的部分提及，批評香港或中國內地當局的政治言論，包括網上或社交媒體言論，可能會引起香港警方注意。