男生認塗鴉「光時」 官索感化報告

辯方求情稱衝動 願賠款3000

辯方求情指出，被告何卓霖（現18歲）在浸會大學修讀社會科學副學士，當時被告正準備中學文憑試，父母就社會事件跟他溝通不足，他一時衝動犯案，並非處心積慮，案件與被告的性格相違背。辯方續稱，被告已有悔意，願意賠償部分清理費，即3000元，望法庭網開一面。

同意案情指，於2019年12月14日凌晨零時左右，有女途人在秀茂坪順利商場（一期）3樓行人天橋，目睹10名年約15至20歲的人身穿深色和白色衣服聚集，有人將貼紙貼在牆壁上，另有黑衫男子以噴漆塗鴉柱子。女途人擔心自身安危，於是報警，當時附近沒有示威活動或公眾集結。

至1時半，商場職員發現牆上噴有「順利連儂牆」、「五大訴求 缺一不可」、「解散警隊 刻不容緩」、「香港人反抗」和「光時」等口號，以及貼有海報。警員其後到場拘捕包括被告在內的6人，該處沒有閉路電視拍攝事發經過，涉及清理費為9500元。警員從被告身上搜出用過的紅色、黑色噴漆以及手套，被告稱他只是負責攜帶噴漆。

【案件編號：KTCC 1431/22】

（反修例風暴）