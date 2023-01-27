學生攜雷射筆罪成 辯稱迎新扮示威者

官指唯一解釋：用於示威

被告譚栢俊案發時18歲，現年22歲。控方案情指，警員當日凌晨在旺角發現近20人聚集叫囂，從被告身上搜出雷射筆、頸巾和口罩等。被告自辯稱，他當時就讀大專課程，在派對房間參與同學的迎新活動，各人分批扮演示威者和警員的角色，後來他在回家途中被捕。在錄影會面中，被告確認管有雷射筆，但稱並不肯定涉案雷射筆是否角色扮演所用的同一支雷射筆。

被告稱不知證物是否同筆

官質疑「玩了一晚」必有印象

裁判官施祖堯裁決時指出，被告承認在迎新活動「玩了雷射筆一晚」，如果他刻意取走雷射筆，必然對物品特徵有一定印象，不會作出搖擺不定的解釋，裁定被告並非誠實可靠的證人。施官又稱，被告面對警方指控的罪名，接受錄影會面時應該會認真檢視證物，不會模稜兩可地回答問題。

施官提到，本案發生於9月，市民毋須攜帶頸巾外出，加上當時未爆發新冠疫情，被告身上的口罩亳無價值。施官裁定被告攜帶雷射筆、頸巾和口罩到場，旨在違法示威中使用。辯方求情指出，被告被捕後隔了約兩年10個月才被起訴，其間他完成大專課程及升上大學，冀法庭考慮控方延誤檢控並不合理。案件押後至2月9日判刑，以待索取被告的背景報告。

【案件編號：WKCC 2076/22】

（反修例風暴）