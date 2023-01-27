前議員圖騙選舉開支 稱為選區購物資防疫

官認同已得教訓 索服務令報告

辯方為被告曾錦榮（28歲）求情稱，涉案金額為2.4萬元，被告使用愚蠢方法以圖幫助居民，現已後悔。被告將來很可能不能繼續做註冊社工，無法用他最希望的方式去服務社會。辯方又稱，被告於還押期間度過農曆新年，已得到沉重教訓，冀法庭輕判。

裁判官王證瑜引述被告的背景報告稱，被告反省其過錯，對令選民失望而後悔。王官又指，被告利用非法途徑取得經濟資源，不但無法幫助他人，更令自身受苦，影響其專業資格，但是認同被告已得到教訓，將來能奉公守法，以合法方式服務社會。

案情指，被告曾錦榮報名參選2020年立法會換屆選舉的社會福利界，並在選舉開支申報書內報稱聘請徐嘉俊、潘麗婷和黃錦瑩擔任選舉助理。3人薪酬均為8000元，增加選舉開支共2.4萬元，申報書附上合約及薪金收據，而他申報的選舉總開支超過12.4萬元。選舉事務處質疑曾錦榮的開支，故沒批出申索，並轉介廉署跟進。

廉署調查發現，上述3人沒協助被告競選，也沒有收取薪金；徐不認識被告，另兩人則以為申報其他津貼，以及在討論公事時不知情下而簽名。

【案件編號：ESCC 1876/22】