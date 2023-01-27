控方問檢控基礎以外文章 官批准：鍾政見可證涉煽動否

代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，首先引述立場於2019年11月的「暴力邊緣」專題報道，受訪的「前線V小隊」隊員承認曾持刀襲擊休班警，又揚言將在區議會選舉前伏擊警員。鍾沛權在盤問下同意，當時香港萌生雛型的恐怖主義，小部分人意圖武力奪權，他觀察網上出現零星的相關討論，受訪者亦非空談殺警，傳媒不能視而不見，故製作專題報道，訪問學者探討其道德爭議。

回應報道圖襲警示威者

鍾：發布警惕執法部門

被問到立場得悉伏擊警員計劃時為何不報警，鍾沛權解釋，傳媒須保護消息來源，已考慮公眾安全風險，故發布文章警惕執法部門及公眾，稱是他近年作出「其中一個最難嘅決定」。

轉載類比北愛文 鍾：出於擔憂

控方亦引述立場在2021年5月仍轉載文章，探討香港參考北愛爾蘭武裝抗爭的可能，反映香港的反政府情緒可持續多年。鍾沛權則回應，類比香港與北愛是出於擔憂，而非提倡武裝起義，強調極端主義基於民意被政府壓抑，最終政府仍須「直面」政治問題，「唔係單純執法可以解決」。

另外，伍淑娟上周引述世界衛生組織「出聲明話肺炎唔係武漢嚟」，但立場仍堅持使用「武漢肺炎」一詞。伍昨於庭上澄清，「好抱歉我指出嘅新聞係唔精確」，並呈上「中時新聞網」、新華社等相關報道。

辯方指引文未事前提供查證

辯方此時質疑，控方偏離作為檢控基礎的17篇文章提問，亦沒有事前提供擬呈堂的文章予辯方查證。控方解釋，從其他立場文章「可以搵出佢（鍾）個立場」，推論鍾的意圖；主審法官郭偉健認同文章可反映鍾的政見，例如立場在世衛要求避免污名化後，堅持使用「武漢肺炎」，可助法庭推論，故批准控方盤問。

鍾沛權在盤問下解釋，疫情初期各大媒體均稱呼「武漢肺炎」，一直認為無問題，不改稱「新冠肺炎」亦可維持網頁的關鍵字，方便讀者搜尋。

控方續呈遞多張立場的配圖提問（見表），鍾沛權解釋政治漫畫經常以諷刺手法創作，包括使用當權者的臉容表達民情，部分則配合文章內容。惟他承認，部分配圖代表立場的觀點，包括他認同國安法是「黑箱立法」，亦確認立場擔憂國安法令香港變成「一國一制」。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）