感家長缺支援 設社企幫同路人

失「唞氣時間」 家長壓力爆煲 教照顧情緒 定期聚會「圍爐」

曾在基督教團體從事十多年社區服務工作的Jacob稱，一般說起照顧者都會先想起「媽媽」。他笑言媽媽一般較感性，認為爸爸在照顧子女一事上也有獨特角色，故想到自己和拍檔可以多做資訊整合、活動統籌等，為家長提供支援平台。「送完小朋友返學的時間，我哋家長會叫唞氣時間。這幾年幾乎完全沒有。」Anthony和Jacob一樣皆為三孩之父，當中兩名為SEN學童。他形容，照顧孩子的擔子以往由家庭和學校「一人一半」，疫情期間忽然全部落到家長身上，令不少家長壓力爆煲。

兩人於是在2021年成立社企OneSEN，邀請心理學家、社工等主持工作坊、情緒小組等，教家長與SEN孩子相處的技巧，也教他們照顧自己情緒；又會定期舉辦聚會讓家長們「圍爐取暖」。臨近新年時亦在社交媒體發帖文，列出家長帶SEN小朋友拜年的小貼士。

陪孩子時間大增「苦中一點甜」

隨着校園生活逐步復常，家長也回到送完孩子上學後有「唞氣時間」的日子，Jacob說家長大多鬆一口氣。回顧過去3年，在家「困獸鬥」之餘，陪伴孩子的時間大增，是他們苦中的一點甜。Anthony說SEN家長們也被迫成長，學着陪孩子訓練、擔起半個老師的職責，又笑稱「我們全部都是無牌治療師」。惟得以見證子女的成長，沿路的跌宕都甘之如飴。