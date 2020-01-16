疫下學習不理想 SEN童家長自當訓練師

讓幼女重讀K2

「training如做足，是否不用留？」

Jacob的3名子女中，次女和幼女分別患有唐氏綜合症和自閉症，疫情期間分別升讀中學和小學。疫前，Jacob會送幼女到早期教育及訓練中心參加言語治療、物理治療等課程和訓練活動，每個月6次。疫情期間活動一度完全暫停，後改為網上上課，如由治療師遙距教家長陪孩子做肌肉訓練，「中心有好多不同器材，屋企始終好難取代，最多疊幾個紙巾盒畀佢左跳右、右跳左」。言語治療更是受限，Jacob說面授時戴着口罩無法讀口形、網課時又隔着熒幕，效果比以往相差一大截。

次女脊椎側彎 疫下未能詳檢

拖延一年惡化 須開脊鑲螺絲

當時幼女正讀主流幼稚園，Jacob引述幼稚園校長稱，留意到幼女在讀寫能力和在校表現均跟不上同齡同學，建議讓她留級一年。Jacob和太太商量後亦同意，「有時都會覺得如果之前training有做足，是否就不用留這一年？」而就讀特殊學校、有輕度智障的次女，則在疫情初期的周年健康檢查中被發現懷疑脊椎側彎，惟公立醫院其後暫停非緊急服務，Jacob獲通知未能安排做詳細檢查。他說女兒外觀未見異常，也沒有表示不適，「只是有時話好攰，我與太太都以為是她的扁平足引起」。一年後帶她做例行兒科檢查，醫生安排照X光，才發現女兒脊椎已彎曲至S形，須做手術糾正。「要劏開個背脊，裝16粒螺絲釘。私家醫院話要幾十萬，公立就要排年半。」

與妻輪流陪做訓練教生活自理

身為父親心痛女兒要受皮肉之苦，但他形容自己已是較幸運的一群，因有家傭幫忙照顧兩女起居，他和需輪班工作的太太則輪流負責陪她們做訓練、教導日常生活自理。前年家中還添一隻貓，讓女兒們學習照顧，「有些基層單親家庭，呢幾年一個凑兩個（SEN小朋友），好辛苦的」。

料教不用戴罩「苦戰」

兩爸爸籲社會予SEN童耐性

他數年前在一個家長講座認識了同為SEN家長的陳建清（Anthony），兩人有感SEN家長缺乏支援，便成立社企，冀與同路人同行（見另稿）。翻查資料，2021/22年度本港有8379名就讀特殊學校的中小學生，以及58,849名就讀於公營普通中小學而有特殊教育需要的學生，兩者近年都呈上升趨勢。Anthony說部分SEN學生如有自閉症者，執著生活規律。他回想疫情初期教兩個孩子要戴口罩才出門費時數月，相信日後不用戴口罩又是另一番「苦戰」。

兩名爸爸都冀在社會走向復常的路上，外界都給予SEN孩子更多耐性、包容，讓他們重新適應日常。