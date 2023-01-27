校長嘆學童跑得慢 午膳吃不完 需時重拾全日課節奏 要多方面支援

明報記者 鄧佾文 關玉婷

（步向復常系列．四）

全港下月無條件全日復課

目前中學要返全日課，全校兩針接種率須達九成，小學則為七成。教育局回覆，有488間中學已申請全日返學，當中99%已實行；小學則有490間申請上全日課，當中約56%已實行。全港學校下月起分階段無條件全日返學，中學2月1日全面恢復全日課，小學則由同月15日開始。展望未來，跨境生將陸續回港上學，內地交流亦可復辦。

林炳炎學校月初全日上課

擬電競式運動練學生體能

佛教林炳炎紀念學校全校兩針接種率已逾七成，自1月3日恢復全日返學，校長許定國發現，學生的體能遜疫情前。他說本月辦學團體香港佛教聯合會舉行聯校運動日，「以往跑步比賽好激烈，多個賽事要靠（終點線）影相決定頭一、二名，但當天只有一場比賽要影相決勝負，學生很久沒有操練，名次之間雖有競逐，但競爭度減低了」。校方擬引入新興運動，例如電競式運動項目，盼學生透過遊戲恢復體能，讓他們健康成長。

拍吃飯禮儀短片助學生適應

3年來面授課幾乎都是半日制課堂，要重上全日課軌道，學校有更多準備。許定國說，籌備復課時特意拍攝短片，教導吃飯禮儀、如何擺放口罩及其他注意事項。不過，小一至小三生疫下未曾體驗留校午膳，他稱低年級不適應，舉例有小一生在午膳時間結束後仍未吃完飯盒，「覺得緊張，但老師叫他未吃飽就繼續食」。

網課帶動科技融教學 研加強應用

許定國說，該校學生多來自附近屋邨，社經地位一般，但他認為疫情不單影響基層學生的學習進度，也影響不同社經地位的學生。該校疫下定時以「陽光電話」致電家長了解所需，亦借出iPad等配套；現時逢周三訂為「無功課閱讀日」，「讓學生每周做兩日功課就歇一歇」。他又說，雖然疫下網課教學或未夠深入，但亦成就契機，帶動科技融入教學，為增加學生興趣和動機，會研究加強應用科技，例如引進英語機械人。

許定國又表示，校方關注學生疫情下的精神健康，並由低年級起，持續教導學生以靜觀釋放情緒，「過往幾年，他們困在家居環境，心靈上可能有些壓抑，透過靜觀等呼吸訓練，讓他們表達心靈感受出來，回到課堂可以專心，師生間也盡快恢復關係」。

教局推「校園復常」專頁支援

教育局長蔡若蓮昨表示，學校恢復全日課，個別學生或產生焦慮情緒，故此局方推出「校園復常‧好精神」專頁，助學生盡快重拾正常學習和社交生活。專頁針對自閉症學生提供教師錦囊，建議及早預告學生全日返學並調整作息等；又為中小學生設計資源包，冀從安全感、寬容與調節、熟悉感和情緒調節各方面提供支援。

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