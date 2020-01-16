【Emily】權威醫學期刊200周年 港大研究列《刺血針》34篇重要論文

論文證新冠可人傳人

而因開發「盤尼西林」而獲頒諾貝爾獎嘅牛津大學學者，其研究團隊於1940年有關發現盤尼西林嘅論文亦榜上有名。

袁國勇強調，今次獲選研究論文由收集樣本、基因排序等工序包括好多團隊成員嘅努力，其中論文第一作者為港大微生物學系臨牀副教授陳福和；另感謝港大醫學院兩名前院長李心平及鄧惠瓊令團隊有機會做相關研究。

袁補充，當時做研究無諗到新冠病毒會留喺大家身邊咁耐。近20年前有份發現SARS病原體嘅佢補充，SARS患者一定會發高燒或「肺花」，所以好容易隔離染疫者；但新冠病人好多都無病徵，當時佢見到「鑽石公主」號爆疫後就知道新冠「一定唔會離開我哋」。

本港經過幾波新冠疫情，其中由Omicron引發嘅第五波疫情至今已有逾1.3萬人離世，袁國勇憶述相比原始及其他變異病毒株喺爆發頂峰先見垂直傳播，Omicron流入社區初期已現垂直傳播，慨嘆「其實好多嘢望番轉頭都有迹可循」。