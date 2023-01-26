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2023年1月26日星期四
港聞二
中彈者危殆 警：施襲兇殘開槍應該 菲漢被指「叉頸」推警落地追打 街坊對開3槍有分歧
監警陳錦榮促披露用槍守則 警：涉行動細節不宜公開
菲漢居坪洲育3子 友稱聚餐曾飲少許酒
偏愛粗菜精做 食家唯靈逝世享年87 「為食鬼」自居 筆名多「口」寓意吃盡天下美食
罕有英文食評家 帶香港名菜衝出亞洲
不畏寒風 少女著短袖街頭舞動
簡約公屋增市區選址 料處啟德柴灣 何永賢稱造價可減 最快下月闡細節
甯漢豪：人工島今年啟動環評 晤環團聽意見
指未來三四年基建人手需求高峰 俊和建築：不引外勞明日大嶼難竣工
稱未來機遇多 前工程師學會會長料業界銀彈搶人
模擬誘騙強迫消費 消委VR教特殊學童說不
港貨輪日外海沉沒 2死7無意識8失蹤
梁子超：通關沒需要驗核酸
綠在觀塘：紙包盒交碧瑤獲批准
病人自行皮下注射免疫球蛋白 成本降療效增
市集涉售煽動書 商人被告出院提堂
美領事首談釋法 稱擴行政權或損港司法
入不敷出陷抑鬱 27歲移英女碩士自殺亡
稱以老護老支援少 議員冀重研照顧者政策
尊子漫畫
【Emily】權威醫學期刊200周年 港大研究列《刺血針》34篇重要論文
【Emily】200舊照藏品 展舊時課餘時光
【Emily】「改不具名」跟進 阿狄將用新會議紀要尋發言議員
【Emily】經民聯新春花車 出動兩個「財神」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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