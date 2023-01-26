稱以老護老支援少 議員冀重研照顧者政策

工聯會立法會議員兼福利事務委員會主席鄧家彪昨日與新思維議員狄志遠和議員林素蔚到訪一個「雙老家庭」。患認知障礙症、高血壓、泌尿問題等的梁伯不能自行如廁和洗澡，長時間臥牀在家，外出覆診要坐輪椅，需李婆婆全天候照顧。

七旬妻辭萬元薪金工作照顧丈夫

因領綜援不能申護老者津貼

李婆婆表示，曾安排丈夫入住院舍及使用日間暫託服務，惟其病情令他性格變得容易暴躁，經常罵人，院舍職員曾向李婆婆建議將丈夫帶回家照顧，加上院舍服務質素不理想，最後梁伯在兩間院舍均入住不足一年時間。李婆婆唯有辭去地盤及清潔工的工作，放棄逾萬元收入，將丈夫接回家照顧。她又說，曾預約政府的上門送飯服務，但申請了3個月都「冇下文」。

兩老現時每月靠綜援過活，李婆婆說，如每次與丈夫覆診需乘搭的士，亦要購買營養奶粉及尿片等物品，她則因為要照顧經常半夜醒來的丈夫，飽受失眠、周身骨痛等困擾，需看中醫治療，稱綜援金額不足以應付生活開支。政府早前提出5項加強照顧者支援政策，包括將護老者津貼增至3000元，但規定照顧者須沒有領取綜援或長者生活津貼，李婆婆因此未能受惠。

鄧家彪稱「以老護老」情况並不理想，而政府提供的照顧者支援服務「唔到位」，建議政府須重新考慮為認知障礙患者提供特殊服務，並深入研究加強照顧者支援政策的實際成效。狄志遠稱，政府服務與年老照顧者的實際需求有鴻溝，又批評政府政策為「表面工夫」。