入不敷出陷抑鬱 27歲移英女碩士自殺亡

移居7個月 任職慈善機構憂失業

27歲的Yee-King Ho（洋名Fion）2017年在香港一家大學取得亞洲與國際研究學士學位，2019年在瑞士日內瓦取得國際事務碩士學位。她在2019至2020年為瑞士一個人道主義智庫於約旦擔任評估主任，之後在香港紅十字會任職。她去年4月以BNO簽證移居英國，在倫敦里士滿（Richmond）區與人合租一個單位，但數月後感到「無法在英國活下去」。

去年11月3日，Fion未如常到她任職的慈善機構上班，亦沒接電話，Fion身處香港的兄弟Tommy請Fion的同屋租客了解她的情况，發現她倒斃屋內。

記事簿存日食一餐省錢紀錄

死因庭揭憂900鎊租金難應付

英國一個死因庭周二裁定Fion死於自殺。死因庭引述Tommy稱，Fion曾在去年9月時向他透露，自7月以來就擔心收入不足以應付在英國的開支，包括每月900鎊（8720港元）房租，又由於工作表現差，擔心飯碗不保，加上住所衛生條件差，她開始感到抑鬱，並受失眠、脫髮問題困擾。Tommy後來得知Fion死前4日接受有關抑鬱的心理輔導，並發現她的記事簿記錄了哪一天只會吃午餐或晚餐以省錢。

死因裁判官范德倫（Dr Anton van Dellen）說，英格蘭與香港關係緊密，並因有港人到當地生活和工作，令英格蘭得益良多。他形容Fion「聰明」、「滿腔熱忱」，正是英格蘭極歡迎的高端人才例子，因此對她在英格蘭的生活不愉快感可惜。他又說，「我不低估離鄉別井移居倫敦之類城市的年輕人所遇困難」，「不幸這是倫敦任何年輕人面對的問題，畢竟倫敦是個收入低就難以支付食住成本的城市」。

范德倫又感謝Tommy透過提供Fion的手機紀錄、搜尋紀錄和生前最後歲月的動向，讓死因庭得以了解今次個案。

（每日鏡報/MyLondon）