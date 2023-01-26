美領事首談釋法 稱擴行政權或損港司法

指過去兩年 1.5萬在港美國人離港

他特別提及，雖然香港學術自由出現令人憂慮迹象，例如推行愛國教育等，香港在中美學術交流上應擔當關鍵角色，美駐館今年推出計劃，恢復兩地大學及智庫交流。

梅儒瑞昨晚在美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的網上論壇表示，過去兩年約1.5萬名在港美國人因為不同原因離港，以2019年數字計，約佔整體在港美國人約兩成。雖然香港取消大部分防疫限制，他說香港營商聲譽仍令人關注，包括香港面對等同內地的風險日增，國安法可影響員工及公司運作等，提醒北京的行動或導致香港人才流失、影響其國際金融中心地位。

梅儒瑞又提及，人大常委會上月解釋港區國安法，擴大行政當局權力且缺乏司法機構監察，可能進一步破壞香港司法獨立。今次也是美國政府首度回應人大今次釋法。

梅儒瑞稱，香港本身的國際聲譽，與保障基本自由與尊重法治密不可分，並重申美國不會放棄與香港的關係。

美國前駐港澳總領事史墨客參與論壇，問及梅儒瑞美方發聲常被北京視為干預，梅儒瑞回應說，約1300間美國公司在港，投資達百億美元計，現時仍有數萬名美國人在港，故當利益受損時發聲，並非干預。