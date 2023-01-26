梁子超：通關沒需要驗核酸

昨新增陽性個案中，2265宗屬本地感染；再多27名新冠病人離世，介乎62至93歲。梁子超昨在港台《千禧年代》表示，學校每日快測成本高，建議先撤銷中學生的快測要求，惟幼童接種率未算理想，之後逐步放寬對小學及幼稚園學生的要求。他說農曆新年後一兩星期可考慮放寬室外口罩令，室內口罩令則取決於整體疫情、醫療系統壓力等。

另外，財政司長陳茂波下月發表《財政預算案》，各黨派繼續對應否派消費券表態。自由黨主席邵家輝在同一節目表示支持，他預期今年下半年旅客重臨可帶動市道，建議上半年以一次過方式派發最後一次，帶動經濟復蘇。另一議員陳沛良則支持派5000元消費券，認為政府有財力承擔。民建聯顏汶羽亦促請政府至少派5000元消費券，助加快復蘇。

自由黨民建聯撐消費券

江玉歡倡派基層

不過，立法會選委界議員江玉歡表明反對全民派發，特別是個人月薪5萬元或以上的市民，建議政府集中支援基層、中產、長者、失業者和有年幼子女的家庭等，包括直接向基層和長者派現金。她質疑消費券「左袋入右袋」，更重要是吸引外來資金。

（新冠疫情）