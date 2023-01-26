模擬誘騙強迫消費 消委VR教特殊學童說不

哭求要交學費 騙徒照拿錢

消委會總幹事黃鳳嫺表示，新冠疫情下美容健身騙案時有發生，騙徒犯案時不論對方收入多少，「你說學生不會被呃多少（錢），但其實我們一直看到美容健身個案是大有大呃、細有細呃」。她舉例，曾接獲中五生向消委會求助，稱在健身中心被彪形大漢脅迫到銀行，由於受害人性格較懦弱、容易服從人，最終被迫提款5000元，「他（受害人）喊住向對方說，其實5000元是他的學費，但都沒用，照樣拿走他的錢」。

黃鳳嫺說，SEN學生等有特殊需要的人，在面對不良營銷手法時，不善於拒絕別人，且對合約知識較薄弱，「很多時候為了逃離現場而就範，提供身分證、信用卡，還以為別人在幫助自己」，亦有接獲相關個案，受害人被脅持到財務公司貸款，金額全數被騙走。

SEN學生或以為騙徒幫自己

對於有特殊需要的人，消委會本月起推出虛擬實境角色體驗遊戲，設健身中心和美容院兩個情境，用家以第一身視角，體驗不斷被游說，甚至被威嚇購買會籍，例如美容師在療程中途喝令受害人「若你不肯簽約，就不會幫你洗乾淨塊臉」，用家再按鍵選擇是否簽約。系統預設逾60個對話內容，消委會希望用家學懂堅決拒絕，或者在有需要時報警求助。

模擬美容院威嚇：

不簽約 不幫你洗淨塊臉

取錄不少SEN學生的炮台山循道衛理中學，部分學生本月參與VR角色體驗活動，校本言語治療師鄧文安說，活動讓SEN學生知道不慎簽約的後果，「尤其是有語障的學生，他們在平日課堂未必理解到，遊戲可深化拒絕別人的技巧」。

消委會亦出版兩本「提防銷售陷阱簡易圖文版小冊子」，分為健身篇和美容篇，提醒在購買服務時要留意事項，將透過社福機構和特殊學校派發予有需要的對象。

免費試玩電腦版VR角色體驗遊戲：https://www.consumer.org.hk/tc/consumer-education/support-programme-for-persons-with-special-needs#scroll-tab-5