稱未來機遇多 前工程師學會會長料業界銀彈搶人

【明報專訊】大型基建由前期規劃到施工監管，工程師必不可少。工程師學會前會長余錫萬及其兒子余卓賢均是由加拿大回流的土木工程師，分別於1980年代及2016年回港，父子接受本報訪問時一致認為，無論身處哪一年代，工程人才均着重機遇，本港未來工程量達3000多億元，源源不絕的工作機會可吸引海外工程師到港發展，預料人手需求大增下，業界會發動「銀彈攻勢」，加人工留人、搶人。
父歷80年代起飛 子因明日大嶼回流
工程師資格於不少國家間均有互認機制，為何選擇回港發展？余錫萬回流的1980年代香港經濟起飛，本港大規模發展鐵路及房屋，兒子余卓賢2016年回流，該年政府首次提出「明日大嶼」規劃。余卓賢稱，當年曾考慮留加發展，但打探行情後發現當地工作未如香港般穩定，因公司主要靠投標承接國際及歐洲項目，最終看準明日大嶼工程前景，決定回港。
建造業議會資料顯示，2011/12年度本港公私營建造工程量（以價格計算）逾2070億元，預計2030/31年度最高升至3450億元。余錫萬認為，屆時工程業界將人手緊張，缺人情况猶如2007年政府提出「十大基建計劃」後數年，高鐵、沙中線、西港島線等5條新鐵路同時上馬，致本港嚴重缺乏工程師，最終需靠跨國公司調配外國工程師到港協助。
余錫萬：港人工冠全球 足吸海外人才
面對今波基建浪潮，余錫萬認為本港最需要的是吸納有經驗、年資約8至10年的資深工程師。目前政府推行的「高端人才通行證」未為專才提供房屋津貼、人才宿舍等，余認為提供吸引薪金也可達同樣效果，又指「香港（工程師）人工可以講係冠絕全球」，畢業生起薪點約2萬元，10年後可達7萬至8萬元，相信未來為搶人留人，薪金會再被搶高，吸引到一定人才來港，足以應付需求。
相關字詞﹕工程師學會