稱未來機遇多 前工程師學會會長料業界銀彈搶人

父歷80年代起飛 子因明日大嶼回流

工程師資格於不少國家間均有互認機制，為何選擇回港發展？余錫萬回流的1980年代香港經濟起飛，本港大規模發展鐵路及房屋，兒子余卓賢2016年回流，該年政府首次提出「明日大嶼」規劃。余卓賢稱，當年曾考慮留加發展，但打探行情後發現當地工作未如香港般穩定，因公司主要靠投標承接國際及歐洲項目，最終看準明日大嶼工程前景，決定回港。

建造業議會資料顯示，2011/12年度本港公私營建造工程量（以價格計算）逾2070億元，預計2030/31年度最高升至3450億元。余錫萬認為，屆時工程業界將人手緊張，缺人情况猶如2007年政府提出「十大基建計劃」後數年，高鐵、沙中線、西港島線等5條新鐵路同時上馬，致本港嚴重缺乏工程師，最終需靠跨國公司調配外國工程師到港協助。

余錫萬：港人工冠全球 足吸海外人才

面對今波基建浪潮，余錫萬認為本港最需要的是吸納有經驗、年資約8至10年的資深工程師。目前政府推行的「高端人才通行證」未為專才提供房屋津貼、人才宿舍等，余認為提供吸引薪金也可達同樣效果，又指「香港（工程師）人工可以講係冠絕全球」，畢業生起薪點約2萬元，10年後可達7萬至8萬元，相信未來為搶人留人，薪金會再被搶高，吸引到一定人才來港，足以應付需求。