指未來三四年基建人手需求高峰 俊和建築：不引外勞明日大嶼難竣工

工會促增培訓限制工程量 先保障本地工

香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑反對輸入外勞，認為當局應把握工程仍處規劃階段的空檔期，加強培訓本地新人及裝修工等其他工種入行，同時預早規劃及限制每年工程數量，減輕人手需求。他強調，工人是憑「日曬雨淋、付出努力換取加幅跑贏通脹」，表明不接受要與外勞「爭飯碗」後還被減薪，敦促當局優先保障本地就業。

俊和建築控股曾承接沙中線、將藍隧道等項目，李家粦指出，目前一些工程尚在規劃階段，大家不感迫切，但問題「好快就來」，如明日大嶼預計2025年便開始填海，其後今屆施政報告提出的「三鐵三路」、北部都會區道路及排水渠等前期工程亦將陸續動工，未來三四年將是人手需求高峰，組裝合成等科技只能減輕部分人手，但「建馬路、鋪地渠都要現場做」，需「面對現實」引入外勞。

李家粦：部分工種薪金過高需減

李家粦預計，引入外勞後整體工人工資會「調低少少」，形容現時釘板、紮鐵及水泥工人日薪2000元是「相當高」，近年加幅更遠超通脹，業界日後不會用「太低價錢」請工人， 但為控制建築成本，部分現時人工「過高」工種需減薪，或至少停止加薪。至於保障本地工人利益，他提出每個地盤應限制要有一定比例本地工才可輸入外勞。

李明言預期工會將是引入外勞的最大阻力，他期望對方理解做法非為降低成本，而是若工人不足，完成各項大型基建幾近是「不可能的任務」，「不是錢可解決到的問題，你畀錢我都賺唔到，因為根本不夠人做，一係就好慢，但政府𠵱家又樣樣都要快」。

他又認為，當局要求「快」也是近期工業意外頻生原因之一，建議檢討訂立合理施工期，業界亦已陸續引入科技監督地盤安全，其公司早前已花逾百萬元在曉明街公屋項目工地試用智慧系統，一旦偵測到危險會發出警示，提醒工人遠離。李稱，長遠發展「智慧工地」亦有助改善人手問題，引入機械人代為搬運重物及在高空工作可減輕人手，工地專業形象提升更可吸引年輕新人入行。