簡約公屋增市區選址 料處啟德柴灣 何永賢稱造價可減 最快下月闡細節

財政司副司長黃偉綸昨日接受商台訪問時表示，「簡約公屋」是短期內增加公營房屋的不二之選，政府有機會在2月向立法會提交「簡約公屋」具體項目及支出以供審議，又稱聆聽市民意見後會增加市區選址，房屋局和運輸署正開始討論，在新界偏遠地區提供交通配套服務。

房屋局回覆稱，現階段初步確定可發展「簡約公屋」的用地包括屯門第3A區、屯門第54區、元朗攸壆路及上水蓮塘尾，並已物色其他用地（包括市區），正密鑼緊鼓做技術評估，短期內會公布詳情。

房屋局去年公布選定6幅「簡約公屋」用地，其中4幅位於屯門第3A區近輕鐵青松站、屯門第54區近菁田邨、蓮塘尾近粉嶺高球場及元朗攸壆路近錦綉花園，首批1000個單位料於2024/25年度建成。

消息稱，當局已再物色兩幅用地，其中一幅將位於柴灣常安街用地，目前用作「停車場（室外）」，毗鄰由社協投得的本港首個過渡屋項目，該用地距離港鐵柴灣站約10至15分鐘路程；另一選址位於啟德，距離港鐵啟德站不足10分鐘步行距離，房屋局將於下周邀請立法會議員及房委會委員到場視察該址及「簡約公屋」示範單位。

柴灣地毗鄰過渡屋 社協：可共享社區資源

投得柴灣常安街過渡屋項目的社協副主任施麗珊歡迎「簡約公屋」設於毗鄰，因其機構「沒咩錢」，若可共享社區資源，非常理想。她又指，東區亦有不少劏房戶，加上交通方便，相信項目將備受劣居戶歡迎。

消息稱分兩次申撥款 陳學鋒支持

房屋局早前估算3萬伙「簡約公屋」的設計和建築工程費約268億元，被質疑造價過高。房屋局長何永賢昨日接受商台訪問時表示，簡約公屋造價有壓縮空間，建築署正就每個選址評估，整體造價可以下調。消息指，有別過往局方重申要以一筆過形式申請撥款，局方最終擬分兩次申請撥款，同時將會壓低造價「約幾個百分點」。

立法會房屋事務委員會委員陳學鋒認為，目前劏房主要集中在新界及九龍，若「簡約公屋」能增設市區單位，相信「好吸引」；而房屋局應盡量公開項目資料，增加透明度，若房屋局最終分開兩次申請撥款亦屬合理，他將支持方案。陳學鋒又指，因部分「簡約公屋」選址未明朗，或會拖慢整個項目，結果「因快得慢」。