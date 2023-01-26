罕有英文食評家 帶香港名菜衝出亞洲

承古典食經寫法 成後輩典範

鄭明仁表示，唯靈是最早期以英文寫食經的食評家，形容他「英文幾好」，又「熟悉美食」，旅遊協會找他組團，以旅遊大使的角色向海外傳媒推廣香港美食，讓外國人認識香港美食「功不可沒」。鄭又提到，唯靈能傳承上一代較古典寫食經的方法，同時因熟悉中西美食，具備西方知識，能在食經滲入西方文化，是後來食評家的典範。

客串《金玉滿堂》 本色出演

唯靈曾任多間報章的專欄作家，擔任過多間公司、機構如太古集團、文華酒店及食街集團的顧問，亦擔任過多項公職，包括中華廚藝學院訓練委員會副主席、香港飲食業東主協會主席、香港飲食業聯合總會副會長、世界烹飪聯會副主席、順德區廚師協會名譽會長、職業訓練局訓練委員會委員。他於1985年獲法國拿破崙拔蘭地主辦頒發的商業奇才獎，並在2005年成為首人獲中國飯店協會頒發「中國美食家」稱號。

唯靈亦曾在1995年電影《金玉滿堂》客串飾演食評家，擔任滿漢全席比賽評判陶榛一角。