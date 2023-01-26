偏愛粗菜精做 食家唯靈逝世享年87 「為食鬼」自居 筆名多「口」寓意吃盡天下美食

好友李文基：無重疾未染疫 機能退化

李文基是名廚楊貫一的徒弟，他稱唯靈是他「半個師父」，也是他的好友。他前日下午兩時許接獲唯靈太太的短訊，得知唯靈死訊。李文基稱唯靈「無咩大病」，但近年身體機能退化，呼吸不太暢順，雙腳乏力，需人攙扶。李說，約一年前跟唯靈通電話時，他仍思路清晰，提到唯靈在女兒要求下，近年已控制飲食，不吸煙、飲酒，也不吃較鹹、油膩和辛辣食物。

「鍾意就讚厭也出聲 不為捧紅你而寫」

唯靈熱愛美食，曾擔任財經記者，撰寫食評數十年，曾為多份報章雜誌擔任專欄作家，亦曾出版多本飲食著作，出任多間公司及機構的飲食顧問（見表）。李文基形容他為人「鍾意就讚賞」，若討厭也「不會不出聲」，「不會為了捧紅你而寫」，在飲食界讓人信服。

李文基又讚賞唯靈「夠經驗」、「夠資歷」，品嘗完菜式往往能提出有用的建議改良，舉例唯靈曾建議在釀鯪魚加入芫荽莖，能帶出香味，但又不會像芫荽葉容易爛。李文基說唯靈在起菜名上同樣能「畫龍點睛」，提到自己曾製作出一道「陳皮骨」，唯靈幫他起名為「陳皮香酥骨」，李文基頓時覺得菜名變文雅，「感覺就不同了」，去除了原本低檔次的形象。

李文基稱，唯靈食盡名菜，但喜歡「粗菜精做」，即是不需要很上乘的食材，但煮法精細。作為順德人的他，偏愛家鄉菜，特別喜歡薑汁炒芥蘭和金針雲耳蒸雞等簡單菜式，也愛吃淡水魚，例如鯇魚、桂花魚和鯪魚。

唯靈曾在訪問解釋他的名字由來，提到他英文名William，曾經考慮稱威廉，但又太普通，最後選擇了唯靈，而且他行文自稱「區區」，兩個名加起來寓意「十個口」，能吃盡天下美食。他曾在訪問說，很多人都稱呼他是食家，但他認為食家是別人的恭維，形容自己是「為食鬼」，「別稱我為食神，神是吃元寶蠟燭香的」。