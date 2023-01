【明報專訊】中槍受傷男子Oliver據悉經營一家售賣菲律賓貨品的雜貨店,與妻育有3子,一家居於坪洲金坪邨。他前日與朋友在永安街涉事單位慶祝農曆新年,參與聚會的友人Mericel透露,當時「吃了晚飯,之後飲了少許啤酒(we have dinner then a little bit beer)」。她稱Oliver本身從商,他們只在假日才舉行派對聚餐。