監警陳錦榮促披露用槍守則 警：涉行動細節不宜公開

本報查詢警隊使用槍械最新規定如何、會否公開相關指引，警方回覆稱有關槍械使用的指引涉及行動細節，不宜公開。

《警察通例》屬強制規定，不遵從者可能須被紀律處分，據警方過去的公開資料，警方僅披露有3個情况可使用槍械，包括保護任何人生命免受威脅或嚴重傷害等（見表）。

今次事件中警員曾向同胞指被疑犯「叉頸」、推跌及窮追，「我無辦法呀。攞槍」。有坪洲居民質疑是否需連開3槍。

警通例指用武達目的須即停

據本報掌握、供警隊內部參考的《警察通例》第29章部分內容，提到警員在使用任何武力時，「須是為達到目的而須使用的最低程度武力，達到目的後須立即停止使用」。

林志偉指危險僅當事人知

批質疑射彈數量「不合理」

香港警察隊員佐級協會主席林志偉回覆本報查詢稱，前線警員現時所用佩槍一般為「史密夫威遜.38手槍」，為「逐槍逐槍發射」、不是連發。他認為，在社會上有意見質疑警員發射子彈數量是否過多是不合理，指只有「當事人才知道自己所受的生命危險有多大」，事後警方亦有專屬隊伍詳細調查。

警方回覆指，警隊有嚴謹武力使用守則，包括「只會在絕對需要時使用為達到目的而須使用的最低程度武力」、「在使用武力前會在情况許可下盡量向對方發出警告」，「並在可行範圍內盡量讓對方有機會服從警方命令」。

江玉歡倡闡原則 交代案件細節

選委會界別立法會議員江玉歡向本報稱，警方若能公開警員槍械及武力使用的指引「當然有好處，因公眾都會緊張、某些市民相信有憂慮」，條文透明亦有助公眾監察，不過亦要考慮「不法分子」會利用相關條文守則，避開警方執法。她建議警方向公眾解釋開槍時的大原則。江又認為，警方可交代更多案件細節，包括警員開槍前有否考慮警棍等其他較低武力。立法會保安事務委員會委員謝偉俊建議，若警方認為部分內容不便公開，可到立法會交代細節讓議員檢視及監察。