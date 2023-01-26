中彈者危殆 警：施襲兇殘開槍應該 菲漢被指「叉頸」推警落地追打 街坊對開3槍有分歧

同鄉涉襲警阻差被捕

受傷43歲菲裔男子名為Oliver，持香港身分證，據悉左手及左腹共中3槍。另一名33歲男同鄉涉嫌襲警及阻礙警務人員執行職務被捕。

警員指屢受襲 「無辦法，攞槍」

網傳片段顯示，事發後一名男子跪在一名警員前方拱手，不斷稱「唔好意思」。另一警員喝令後，跪地男走到倒地傷者身旁查看情况。未幾，有警員向趕至的一名同袍解釋：「佢一開門就叉住我條頸，撞咗我落地下，我走佢追住，再見到佢又叉住我條頸，我無辦法呀。攞槍。」

頸「現血印」 開槍警事後突倒地

另有片段拍到，警員以急救包為不斷呼叫的傷者做初步治理，開槍警員在傷者附近踱步及與電台通訊，其後突然倒地，同袍即通知電台有警員暈倒，要求增援，「你唔好問咁多喇！電台，盡快叫多架十字車嚟」。

水警總區刑事部署理警司歐陽基表示，警方前晚8時、10時許分別接獲坪洲永安街噪音投訴，首次由兩名警員到場警告後離場。兩名警員到一單位處理第二次投訴時，警員被對方向頸部施襲，並推落樓，警員頸部「出現血印」，對方沒停止施襲，在街上追打該警。歐陽基稱，男子滿身酒氣，懷疑其行為受酒精影響。

歐陽基續指，男子身高約1.8米，身形魁梧，「行為幾兇殘」，警員持續遇襲、生命受威脅及警告無效，向該男子開3槍；稱警員是根據使用武力守則，就施襲者的對抗程度、生命受威脅程度作出反應，「經初步調查，同事可能生命受威脅，以及身體受到嚴重傷害，佢當時使用槍械係應該」。開槍警員加入警隊逾35年，過往未有開槍紀錄。事件中，兩警員受傷送院。涉事單位共有4男4女，相信他們曾燒烤聚餐，警方檢獲多個烈酒、啤酒空瓶。據悉，遇襲警員倒地再被叉頸，曾拔出胡椒噴霧，但對方疑似手持硬物，遂拔出佩槍連開3槍。

本報按網片情况查詢在場警員是何時要求提供救護車、傷者最終何時送院，警方回應稱案件正由水警總區重案組跟進調查，詳情參閱新聞稿。

街坊睹追逐：警被打「還唔到手咁滯」

街坊黎女士表示，當時見到兩名警員與該男子在街上追逐，「捉嚟捉去都捉佢唔住」，被問及警員曾否施放胡椒噴霧，她稱「佢點出到胡椒噴霧，打到佢都還唔到手咁滯，嗰個人幾鬼勁」。黎因擔心有人衝入屋，故即返回住所關上大閘。黎續稱，當時聽到連續3槍巨響，受驚下即入房躲藏，「驚佢（男子）會搶咗支槍」。她認為如警員生命受威脅，開3槍亦合理，「好得人驚㗎！個人癲到係咁狂跑」。

居於涉事單位樓下的羅小姐稱，單位長期有多人出入，不時傳出搬家具等嘈雜聲，事發時身處住所的她聽到，警員拍門近5分鐘均無人應門，有人開門即夾雜粗口大吵大鬧，批評警員歧視菲裔身分，及後她聽到梯間傳出衝撞聲，未幾再聞巨響，初時以為有人亂扔東西，其後始知警員開槍。

街坊林先生稱，事主假日會與朋友聚會，「唔係好嘈」，又指對方友善，認為警方使用過度武力，「有啲身體碰撞可以用伸縮警棍」。街坊李生認為警員既有同袍協助，又有警棍、胡椒噴霧等，採用最高武力開槍處理「太衝動」，3槍「多得滯」，認為當時警員或失去理智，又指警方受過訓練，「唔應該咁激動」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676