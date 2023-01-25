任內公屋輪候新高 陳：聚焦增供應不做數

指3年上樓成真前

過渡屋仍有價值

陳帆接受本報專訪時指出，當時局方分析公屋輪候情况後，認為應集中處理供應，致力興建公屋，改善劣居戶生活環境。他稱，房屋發展需時8至10年，其中土地平整佔約4至6年；興建佔約4至5年，在不犧牲安全及質素前提下，其任內公屋平均興建時間已壓縮至約4年，形容為「壓縮一日得一日」。

此外，陳帆任內亦推出房策新猷「過渡性房屋」，審視當前環境後，他認為，直至公屋符合3年上樓目標前，過渡屋仍有存在價值， 而且「尚有段頗長時間」。他續指，昔日興建過渡屋時考慮甚多，包括只設4層及興建不多於2000個單位，務求以最快速度增加供應。

前副運房局長蘇偉文補充，當時議會「環境緊張」，批錢亦較多限制，局方2020年6月方獲撥款興建過渡屋，稍早時間則依賴關愛基金撥款，形容團隊背後「做了好多工作」，包括環評、交通影響評估及生態評估等，完全「沒走捷徑或小路」。

計算輪候曾研結合過渡屋

「但幫人上樓重要過數字」

談及今屆政府推出「簡約公屋」及「公屋綜合輪候時間指數」，同時結合「簡約公屋」和傳統公屋的輪候時間計算，即入住簡約公屋便視為縮短輪候時間。陳帆說，任內亦曾考慮結合過渡屋與公屋的輪候時間，但始終認為「幫到人上樓重要過數字，數字只是數字」，並指「簡約公屋」為新的服務方法，對基層有幫助就好，「最緊要快及落實到」。