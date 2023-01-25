陳帆倡政府內檢視疫策好壞 留「機構記憶」助日後應對 指外人參與反變羅生門

明報記者 林勵 區慧盈

上屆政府經歷第五波疫情後，政界一度有呼聲要求獨立檢討疫情處理，換屆後特首李家超無答允獨立檢討。新當選港區人大代表的陳帆接受本報專訪時表示，待疫情平復後有需要回顧及檢視政府處理疫情，「為未來做準備」。他解釋，疫情期間頻密開會，當下固然記得細節及有文件紀錄，但猶如軍事行動後趁記憶猶新檢討成效，以便日後演練或制訂預案。陳稱，建議並非要查找責任，而是開放地檢視處理疫情做得是好是壞。對比由第三者獨立檢討，他說作為政府內部自我完善機制，當時戰線上處理政策者最掌握情况，外人參與反而變「羅生門」。

通關國際快慢「留他人評價」

決策倘變「要與內地協調」

自2020年本港出現疫情時，時任特首林鄭月娥領導抗疫督導委員會，政府調整策略時機不時受爭議，例如2021年選擇先與內地通關，去年第五波疫情後則被質疑未及時開關等。

陳帆說，防疫要考慮科學數據及平衡所有風險，取捨從來不易，「開了國際，開不了內地；開了內地，可能永遠開不了國際，是左右做人難」。他說，即使事後重新決定都很難抉擇，也有很多改善機會，但認為2021年港府爭取先與內地通關是務實決定，因為當時國際疫情持續，形容當時評估，「一家四口去（旅行），5個人中（招），菲姐（家傭）都中埋」。他又說，第五波疫情期間，幸得國家支援開通海路及鐵路運輸，令香港抗疫無後顧之憂。

陳強調防疫決策往往是摸着石頭過河，最終目標肯定是自由出行，例如目前與內地過關每日設限額，「由全密封到海闊天空，實際上都是一步步走」。

至於與國際通關步伐，陳帆說快慢只能留他人評價，但舉例稱去年陸續放寬入境檢疫，都經歷半年累積足夠數據及觀察，政府不能憑空做決定，「就算有改變，都要與內地溝通協調，考慮內地及海外疫情，最後（香港）都是與外面通關先」。他說，當時基本上主要官員都有出席督導小組，由衛生、經濟影響、到文娛康樂等都考慮，「所有決策都是集體決定，不可能一個局或人作出」。

冀與內地建「一小時生活圈」

港人住遠點「住廣州都得」

剛當選港區人代的陳帆又對大灣區發展持樂觀態度，稱若香港與內地形成「一小時生活圈」及過關自動化，港人日後可住遠一點，「住廣州都得，同新界來往市區差不多」，他日後會就大灣區發展、支持政府依法施政表態，並守住香港一國兩制下獨特之處。