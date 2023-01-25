年初三拜車公人次按年增六成 順民意撤鐵馬攤檔生意增

單日近2.7萬人次 人龍排至大圍站

警務處長蕭澤頤昨早到場視察，稱警方每日都會視乎情况調整人流措施，期望方便前來參拜的市民。過去數十年都到車公廟祈福的市民林小姐說，昨早9時前便到現場排隊，約10時半參拜完畢，今年排隊等候時間較往年長。她祈求來年身體健康，希望疫情盡快完結。

市民鄭先生稱，大年初二亦有偕家人排隊進車公廟，惟等候兩小時發現人太多，感「唔對路」便離開。他昨早9時半獨自再到場排隊，等候不足1小時入廟，過程順利，氣氛亦較往年熱鬧，他特意前來祈求身體健康及工作順利。

「求唔求生活都係咁上下」 解籤檔感生意淡

數十年間都來拜祭車公的周小姐一家，見今年排隊輪候時間較長，故早於9時半便開始排隊，同樣不足1小時便進廟，但因應人流管制，要「兜好多好多個圈」，「頭都暈埋」。她亦希望疫情盡快結束，祈求合家平安，香港繁榮穩定。

擺檔13年的解籤師傅羅小姐表示，由於早前的人流管制使市民「入唔到嚟（檔口），唔肯行」，故即使人流多，都只是「旺丁唔旺財」。她又估計，可能疫情關係，市民感覺求籤後的分別不大，覺得「無求籤的生活都係咁上下」 ，而且有市民會用電話解籤，今年解籤檔的生意一般。她更批評政府未有照顧小市民需要，開檔成本至少萬多元，擔心「幾日時間賺唔番個本」。