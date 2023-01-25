賀歲馬投注額21億 回歸後新高 疫下首公眾開放 8.4萬人次入場3年最多

馬會行政總裁應家柏昨日賽後表示，馬場氣氛相當熱鬧，喜見眾多馬迷入場觀賽，昨本地投注額上升9.4%，匯合投注額則增加15%，對投注額再創新高感到很高興，反映社會大致復常。另外，馬會明日（26日）新春金多寶將會攪珠，頭獎達8000萬元。

今年賀歲馬公眾入場毋須掃描疫苗通行證，場內亦可除口罩進食，場內亦有啤酒售賣，不少觀眾排隊買酒。另外，場內亦設有搖錢樹、桃花林及風車等裝置，吸引不少市民前來「打卡」，轉風車以期盼今年能轉好運。昨日氣溫較低，但天氣晴朗，不少市民戴帽及太陽眼鏡，場內亦有不少馬迷手持馬經，用筆圈畫。

居葵涌一家湊熱鬧 計劃下注數千元

賀歲馬開幕典禮昨早舉行，歌手容祖兒到場獻唱，另有舞獅表演、騎師向觀眾拜年的環節。財政司長陳茂波亦身穿酒紅色唐裝出席開幕禮，並與其他嘉賓一起醒獅點睛。

家住葵涌的黃生黃太昨中午入場，坐在看台第一排觀看賽事，不時在馬經報紙上做筆記。黃太說疫情之前每年大年初三和丈夫都會入場買馬，昨是疫後首次入馬場，計劃下注數千元，盼有好運。她說，現場過年氣氛濃，人流和疫情前相若，「好幾年冇見過咁多人」。

長期馬迷備萬元投注 感人流未及疫前

家住沙田馬場附近的李先生則說，自己每逢有比賽就會入場，認為昨日馬場人流不及疫情前，「以前係迫到行唔到，今日人仲可以行嚟行去」。李昨與數名朋友一同入場買馬，站在看台可觀看到衝線的位置。他說昨日「帶咗一萬蚊嚟」，頭兩場均買了有「好意頭」的馬，如「同有友」及「添有運」，未料賽果不如意，故決定後幾場均選回自己心水的馬匹。

市民陸先生亦是與好友一同前來買馬，笑稱有好友陪伴，今年運氣較好，贏了幾百元，又說今年換了投注策略，由以往的每場只買一匹馬，變為每場選擇6匹心水馬匹「互串」，認為雖然下注的金額減少，但贏的概率增加。

內地馬迷專程來港 與友各下注數千碰運氣

昨日亦有內地馬迷專程入場，來自深圳的張先生（化名）與一眾馬迷朋友昨早由落馬洲口岸抵港，稱疫情前常來香港看賽馬，現時兩地通關，終能再次入場感受馬場氣氛，認為昨日人多氣氛熱鬧，和朋友們打算每人下注數千元，期盼能碰碰運氣。

同樣來自深圳的王小姐昨下午與男友一家入場觀賽，她說疫情3年間男友一直在深圳陪她，直至近日通關後才返港，今年便選擇在香港過年，並入馬場體驗氣氛。她說，現時來往香港及內地還需48小時核酸陰性證明，仍不是特別方便，希望能在農曆新年後進一步放寬通關措施。根據入境處數字，年三十至年初二入境人次共176,607，內地及其他訪客共64,046人，約佔總人次三成。