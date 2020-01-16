青年男女收千元偷的士 交更揭失車 警據GPS追蹤拉人

現場消息稱，一輛的士昨日下午原停泊長旺道及旺角道交界，準備交更，惟夜更司機前往取車時，不見的士蹤影，懷疑上更司機未有取走車匙及未有鎖好車門，被人駛走。夜更司機遂通知的士行負責人，負責人報警，並根據的士GPS追蹤的士去向。

避查倒車撞警車 逃工廈落網

現場消息指，的士被一名男人駕走，先到亞皆老街砵蘭街交界接載女同黨，然後前往荔枝角。的士其後停泊荔枝角曼克頓山附近，懷疑準備與同黨交收該的士，一輛警車巡經，嘗試截停，賊人發現警車駛至，突然倒車撞向警車，然後逃去。警車緊追其後，追至荔枝角收押所外，的士被截停，車上二人跳車逃走，逃到青山道501號國際工業大廈外，欲上樓匿藏時，警方追至大堂，拘捕一男一女。工廈保安英姐稱，當時看到9部警車到場增援，警方趕至，在旁邊永興工業大廈後門位置將男子按壓在地、雙手反鎖拘捕。

30歲莫姓男子及37歲莫姓女子涉嫌危險駕駛、擅自取去交通工具、無牌駕駛、意外後沒有停車及駕駛時沒有第三者保險被捕，二人報稱朋友關係，案件交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進。

被捕男女被黑布蒙頭押往荔枝角收押所外的士蒐證，其間警方召來警犬協助。據了解，二人供稱被人指使，各收取1000元偷車，警方正調查偷車原因以及其他涉案人。的士行負責人及夜更的士司機其後到場了解的士損毀情况。