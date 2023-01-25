3噸紙包盒失蹤 環署令綠在觀塘營辦方交報告

須停交付碧瑤 直送喵坊

環保署昨日表示，已即時指示「綠在觀塘」營辦團體停止將紙盒交付碧瑤，必須立即送往喵坊處理，同時會根據營運合約採取相應跟進行動，包括發出警告、拒絕發放處理該批紙包飲品盒的相關費用、罰款等。

將按合約跟進 包括罰款等

署方亦會加強監察各營辦團體將各項回收物送往下游回收商的情况，以提升公眾對「綠在區區」的信心，「綠在區區」所有回收設施的營辦團體過去均滿足合約要求。

至於碧瑤收到該3噸紙包飲品盒後，轉交下游回收商的數量及去向，環保署則稱有待營辦團體向碧瑤確認及了解。至於其他回收物，「綠在觀塘」營辦團體均運送到環保署認可的下游回收商妥善回收。環保署稱一直有密切監察「綠在區區」的營運狀况，並要求營辦商每月提交收集回收物的數量及接收回收物的認可下游回收商的資料。如更改下游回收商，須獲得該署批准。