何栢良：大流行已過 齊針放心復常

本港昨日新增1987宗新冠陽性個案，其中1950宗屬本地感染。醫管局公布多36名新冠患者離世，介乎32至102歲。

勿因「長新冠」疑神疑鬼

何栢良昨於商台《在晴朗的一天出發》表示，長者或長期病患者感染新冠後，身體較弱、長期病控制出問題屬正常，正如麻疹康復者於一至兩年內身體會較弱，但不會被稱為「長麻疹」，感染新冠亦如是，呼籲市民不要被「長新冠」這些不必要的標籤欺騙，市民康復後如出現頭痛等徵狀不一定是後遺症，最穩妥是盡快求醫，因或涉及其他疾病。

慶幸非政府專家顧問

否則言論保密如問責官

回顧3年抗疫，何稱慶幸自己並非政府抗疫專家顧問團成員，因言論受保密協議限制，程度儼如問責官員。他亦認為去年初第五波爆發，公營醫療系統淪陷是最慘痛一幕，如政府提早半年推行疫苗通行證，將第一針接種率推高至七八成，第五波淪陷絕對可避免。

政府專家顧問孔繁毅接受Now新聞訪問時稱，如疫苗通提早推行，有助社區和院舍長者接種率提升更快，或能減低去年初長者重症和死亡風險。

（新冠疫情）