染疫停工僱主須支薪 外遊中招須港醫證明 勞工處更新指引 工聯倡酌情

工聯會理事長、立法會選委界別議員黃國認為，如外遊時感染新冠病毒，因為防疫政策規定而「被迫」留在當地，未能如期返港工作，希望僱主能彈性酌情處理，又認為外地染疫若能出示當地醫生紙或染疫證明，僱主都應給病假。

可選擇上班 不得扣年假

勞工處最新文件指出，衛生當局不再發出隔離令後，僱員如患病致身體狀况不適宜工作，僱主應建議僱員盡早求醫並放病假休息，如僱員沒提出放病假，一般可如常工作。勞工處續稱，僱員如感染新冠並獲發醫生證明書，僱主須根據《僱傭條例》向符合資格的僱員支付疾病津貼，與僱員患上其他疾病時的安排相同。

外界關注僱主能否限制染疫僱員上班或要求無病徵者放無薪假，勞工處稱僱主如未能安排染疫僱員上班，應向僱員支付其間本來可得的報酬，又說僱主不能扣除有關僱員在《僱傭條例》下享有的假期，例如有薪年假。勞工處指出，僱主如需就個別企業或處所採取額外防疫規定，應與僱員坦誠溝通，協商雙方同意的建議。

倘加設規定 應與員工溝通

至於如僱員放有薪年假期間染疫，患病期應視作病假抑或有薪年假，勞工處稱根據《僱傭條例》，當僱員有薪年假期間早於病假開始，該患病期間應計算為有薪年假，如屬其他情况例如僱員病假早於有薪年假開始，或病假與有薪年假同時開始，該患病期應視作病假。

另外，若因遵守外地防疫規定而缺勤，勞工處指僱員不可享有《僱傭條例》下的疾病津貼，另提醒僱主如安排僱員離港公幹，應事先與僱員協商雙方同意的安排。

明報記者

（新冠疫情）