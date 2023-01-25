3年逾百藥房結業 業界否認疫下贏家

留意舖租備重開 觀望南下人流

疫情下不少商店結業，林偉文說，商會目前約有300多間會員藥房，非會員藥房亦有數百間，疫情期間有逾100間結業，「這3年根本就是蝕錢來做，執了它又不捨得」，未料疫情「一拖就3年」，「有些這段時間租約未到期的，就只是履行着租約，租約到期那些，十歸九都是交回店舖給業主，待環境再好點先再部署重開」。

他透露，復常後業界開始留意不同地區租金，但暫時普遍會觀望一下，「好似近來通關，香港過去有五六萬（人），內地來香港的，農曆年五六千（人）都無」，他保守估計需觀察至少半年。

談及政府對業界的援助措施，林偉文給予肯定，「令舖頭不會立即拉閘」，兩次消費券亦令整個市道「救活了」，不過亦認為政府欠缺長遠的疫情應對計劃，「疫情配套怎樣準備，急症、非急症這些全部都要有個部署，（但）全部都係殺到埋身才去處理」。

稱退燒藥曾滯銷 搶購潮時「有價無貨」

藥房曾現搶購潮，被指是疫下「贏家」，林認為這是「外行人」想法，向記者一口氣花近4分鐘解釋。他稱今輪搶購僅個別退燒藥牌子斷貨，「就如地產商的頂樓複式得一間，個個都話要，其他樓下那幾十層我都不要，我只想要這一間」。

林又說，由於政府提供的抗疫包有退燒藥，去年4至11月疫情穩定期間藥房退燒藥銷情欠佳，「廠家已經在叫救命，香港本地是無人買退燒藥」，批發商及廠家的貨「無人要」，「跌到兩成生意都無」，故經歷前半年銷路，造成目前的「有價無貨給客人」。他強調「唔係賣晒，係無貨賣」，真正好銷路應是「貨品係由朝到晚都有得賣」。