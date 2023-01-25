譽宴主席：白交租10月 食老本捱過 展望明年龍年效應 婚宴重來

首兩波「環境最差」 難忘三波曾全日禁堂食

張家豪憶述，經營環境最差是第一波及第二波疫情，「無『保就業』，行業資助又無，第三、四、五（波疫情）都叫做有政府補貼」，形容當時情况是「乾輸」。他稱難忘第三波疫情時一度全日禁堂食，「陳局長（時任食衛局長陳肇始）話，不知道這個世界日頭原來這樣多人要返工呢」。

推外賣煲仔自救 「幫到同事出糧先」

譽宴作為中式酒樓飲食集團，若禁晚市堂食及限坐兩人時便會停業，「10個月無生意，淨交租」。獲業主減租前，最貴一間舖租連管理費每月120萬元。他稱集團「始終都有儲落一筆錢」，但已「用得七七八八」，「如果業主都係不肯減（租）呢！那就會結業不幹！」

絕處尋出路，集團推出外賣盆菜等「煲仔菜式」，「疫情之後個個都買食物回家，之後我們就推出盆菜外賣的煲仔，即是一煲煲的餸菜，煲雞翅、煲鮑魚，一煲翅一樽湯」。他指「（生意）幫到一些得一些」，「幫不到公司幾多，但幫到同事出糧先，有得做吓伙計才有工返」。

不過對他來說，今次疫情衝擊還不及2003年SARS，「我（新冠疫情）之前做了好多年了，累積了一些財富，起碼無咗資金壓力這方面問題，極其量都是把賺到了拿出來」，加上政府資助及業主減租，「成件事壓力減低一點」。回望2003年，他指政府無支援，業主無減租，當年亦是他創業第3年及開第3間分店，2002年底更置業，形容當時是「最煩、最困難、最大壓力」，最終靠集資等方法撐過。

兩成婚宴涉內地香港 料通關「生意返來」

張稱以往有兩成婚宴生意涉內地香港婚姻，但近年有新人的內地親友因封關未能到場，預計通關後該兩成生意「會返回來」，至於佔一成生意的飲茶食飯已完全復常。他認為市民已習慣「細搞」婚宴，擺酒意欲需時回復，料明年龍年效應下，市民結婚意欲回升，相信生意會增約一成，「龍、蛇（2025年）、馬（2026年）都會多人結婚，蛇年結婚就可以馬年生仔」。