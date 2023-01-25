服裝生意疫下「幾乎捱不住」 改零售策略不簽長租 田北辰：南下掃貨潮難再 蛋不放同籃

明報記者 李浮南

（步向復常系列．二）

香港零售管理協會主席謝邱安儀接受本報訪問表示，本港零售市道經歷兩個低位，分別是2020年2月及2022年3月，總值僅得227億及238億元，「227億這個水位來說，就代表真是好差的情况」。她指出，與旅遊相關的零售店最受疫情影響，例如鐘表、服裝、化妝品、藥房及百貨業等；認為網上消費將成大趨勢，而內地客來港旅遊仍會繼續發展，「至於能否返回以前那個（消費）水平，真是有待觀察」。

指政府「幫到但救不到命」 存活靠積蓄租約短

G2000旗下目前有645間分店，遍佈內地、台灣、香港、澳洲，以及7個亞洲國家。田北辰表示，2020年租金未回落，「差點捱不住」，政府的津貼「幫到但救不到命」，認為「真正救命」的是積蓄，但這些年已「輸了很多」，「集團多年來賺的錢無用盡，盈餘還留番在公司，搣緊以前賺落的錢來應付」。

田北辰表示，近6個月公司生意回升，本地消費已「做得番2018年（水平）」。他解釋，以往遊客佔生意額三成多，對比2018年的下半年，近半年生意額下跌六成半，即生意只有當年的三成半，但由於香港門店數量少了三成，加上遊客早前仍難以來港，意味「本地的人已出番來消費」。

能在疫情下生存，田北辰稱全賴租約短，能及時換新的平價租約或不續租，「通常業主都很貪的，多年來不肯給長約，只簽短約」，當疫情發生時，作為租客簽短租較好，「如長約我已『死』了」。他指短約大多是兩年或1年，長約則為5年，業主為了「不想舖位空置」，租約到期時便任由租客開價，目前公司的總租金成本減少了六成。經歷疫情，他說將來再也不會簽下長約，亦感嘆是禍還是福，永遠不會知。

昔重內地 今後內地香港東南亞市場各1/3

田北辰認為，香港零售業不會再有2003年後那段風光日子，即使有遊客亦不會瘋狂購物，「以前我就全部精神投放在內地市場，不會太着重香港，東南亞就根本好少去，經過這次疫情，我改觀了，所以這個疫情給了我好多好多啟示」。他透露，近日公司開會商討將來發展，決定將內地、香港、東南亞的市場各佔三分之一，「這個世界無一樣東西是永恆，千萬不要把所有蛋放在同一個籃內」。

業界：加薪搶人業主加租 生意未到成本先升

不少人憧憬通關後市道會改善，謝邱安儀就道出業界困局，指不少業主已催逼加租，上半年零售業「還是比較悲觀」，「租金那邊還是需要業主體諒，其實現在不是想要什麼租金寬免，而是業主不要這麼快便加租」。她說，業界為準備復常需更多人手，需提高薪金「鬥搶」，對零售業僱主來說，人工壓力非常大，「所以處於這個困境裏面，生意又未到，但成本會一路繼續上升，生意與成本這個比例已經失衡」。

她又說，業界過往有不少從業員居內地城市，每天從鐵路及跨境巴士到港上班，她期望政府考慮從鄰近內地城市輸入能操廣東話及普通話的外勞，補充零售業人手。

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