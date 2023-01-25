【Emily】黃之鋒引林家謙「逆流化能量」 獄中信稱每周一晚私飯食枝竹羊腩

黃之鋒喺信中先感謝大家趁佢生日同不同節日送上祝福同關心，感恩自己感受到唔係獨自面對嚟緊嘅判刑。之鋒因為多宗社運案入獄同還押超過兩年，佢話收信同聽收音機拉近咗同外界嘅距離。佢引用歌手林家謙《邊一個發明了Encore》一句歌詞「沿途將一切逆流轉化能量」共勉，祝大家身壯力健、心想事成、萬事如意。

立法會前議員邵家臻日前探過同因初選案還押嘅民主黨尹兆堅，佢話阿尹最近多做運動，體重回升，仲開始有少少胸肌，不過再受腰患困擾，要拉筋紓緩痛楚。做過葵青區議員多年嘅阿尹亦關心社區近况，當得知區內有酒樓結業，第一時間關心居民可以去邊度飲茶，又祝願街坊「健健康康，平平安安，意志堅定，動若脫兔」。

鄒幸彤牆內慶生 fb發「一頁自傳」

另外，噚日喺牆內過生日嘅前支聯會副主席鄒幸彤，佢嘅fb亦有更新，話生日要寫「一頁自傳」，提到對自己作為律師嘅反省，反問「法庭是否真的願意聆聽真實的人生、真實的想法？還是說，它要的只是順服和合作？」又疑惑「他們對真實的你毫無興趣。紙花和紙傘，燭淚與催淚煙，都不是制度所需要的」。唔少朋友喺佢fb留言祝佢安好，保持盼望。