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2023年1月25日星期三
港聞二
服裝生意疫下「幾乎捱不住」 改零售策略不簽長租 田北辰：南下掃貨潮難再 蛋不放同籃
譽宴主席：白交租10月 食老本捱過 展望明年龍年效應 婚宴重來
3年逾百藥房結業 業界否認疫下贏家
賀歲馬投注額21億 回歸後新高 疫下首公眾開放 8.4萬人次入場3年最多
年初三拜車公人次按年增六成 順民意撤鐵馬攤檔生意增
染疫停工僱主須支薪 外遊中招須港醫證明 勞工處更新指引 工聯倡酌情
何栢良：大流行已過 齊針放心復常
類似流感針 美FDA建議每秋一劑新冠疫苗
3噸紙包盒失蹤 環署令綠在觀塘營辦方交報告
兩男放煙花斷正被捕 另檢偉哥長刀
行山失足墮20米山崖 55歲婦搶救4句鐘不治
陳帆倡政府內檢視疫策好壞 留「機構記憶」助日後應對 指外人參與反變羅生門
任內公屋輪候新高 陳：聚焦增供應不做數
指物管發牌制遲推 謝偉銓：最大遺憾
青年男女收千元偷的士 交更揭失車 警據GPS追蹤拉人
清潔工初一開工猝逝 遺女兒半癱母
六旬翁龍鼓灘出海釣魚失蹤
男子等交收 遭圍斬失兩萬
尊子漫畫
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【Emily】陸頌雄影冬泳 鄭泳舜備戰渣馬 唔忌赤口 容海恩去警署拜年
【Emily】卸人大常委有新職 譚sir：無諗係咪退休
【Emily】許願節X漢服日主題攝影 市民樹下拋寶牒 著傳統服樹前留影
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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服裝生意疫下「幾乎捱不住」 改零售策略不簽長租 田北辰：南下掃貨潮難再 蛋不放同籃
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