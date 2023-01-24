復蘇需時 工會促續供臨時職位

梁芳遠稱，雖然社會步向復常，但不論是從事出境或入境旅遊的同業，僅少數已重啟業務，現仍需時觀察才可掌握有多少旅遊從業員復工。她說，政府在疫情期間為業界提供臨時職位，但仍有部分導遊、領隊未受惠，不少人已轉行。

迎歐美團籌備半年 內地兩月

梁透露，各地取消入境檢疫要求後，本港出入境旅行團暫仍難以回復疫前水平，以最先可重啟業務的出境團為例，旅行社要先重新招聘資深員工，例如有20年經驗以上的從業員；至於入境團，則因重整旅遊產品需時，復蘇會較慢，以歐美市場為例，一般準備期為半年，即現時要規劃暑假的入境團，而內地人入境香港的旅行團亦需兩三個月整理。

梁芳遠稱，在旅遊業復蘇的過渡期，不少導遊要繼續靠帶「本地一天團」等「炒散」工作，隨着疫苗中心減少等，盼政府可在復常的過渡期提供臨時職位，協助業界重回昔日規模。

前導遊稱成團少 未擬復工

在疫情前從事長線團導遊約13年的阿龍，現已轉職載貨及載客司機。他說疫情前以自由身形式工作，即使去年下半年本港陸續放寬入境檢疫要求，看到市場上成團數量仍較以往少，故暫不考慮重操故業。

酒店聯會看好後市

料暫仍需靠「宅度假」

酒店方面，本港去年9月26日起，由海外入境者毋須再入住指定檢疫酒店，換言之酒店只能靠本地及入境過夜客支持。酒店業主聯會經理陳媛妍表示，在防疫措施放寬、社會步向復常之際，近期酒店業入住及預訂率未見上升，相信是與旅行社未預備好入境團產品、內地旅客簽注剛重開有關，短期內仍需本地「宅度假」客人支持。陳相信下半年本地酒店業會持續向好；同時香港過去數年增加了不少新景點，相信有助吸引旅客來港。