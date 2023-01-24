酒店轉型檢疫「宅度假」 逆市開幕保七八成入住

「生命給你檸檬，可把它製汁」

據旅發局數字，2019年入境本港旅客有5591萬人次，疫情爆發後的2020及2021年分別降至356.9萬及9.1萬，按年跌93.6%及97.4%，去年下半年起入境檢疫安排陸續鬆綁，全年入境客量回升至44.4萬人次，但仍遠低於疫情初水平。酒店業主聯會經理陳媛妍稱，疫情期間政府雖推出指定檢疫酒店計劃，酒店轉為依靠本地市場，業界僅能維持經營，隨本港先後取消對海外及內地的入境限制，她對前景感樂觀。

未裁員推無薪假

料第三季生意復疫前

樂杰新說，福朋喜來登酒店和世茂喜來登酒店是透過成為檢疫酒店及推出宅度假業務轉危為機，兩酒店疫情至今不曾裁員或安排無薪假，反要增聘人手支援檢疫服務。他透露現時入住率每月均有增長，透過推廣「會議、展覽及獎勵旅遊」（MICE）業務，盼酒店業務於今年第三季恢復至疫前水平。

回想當初安排福朋喜來登加入檢疫酒店計劃，樂杰新說一度猶豫，因不知此舉對酒店形象或相連的世茂喜來登酒店有何影響，惟考慮到維持員工生計和酒店財務穩定，同時希望支援抗疫，終在首輪便參與檢疫酒店計劃至去年中。

檢疫酒店運作須由政府和衛生署人員監察各環節，樂杰新形容帶來不少挑戰，包括禁止住客外出、不能在大堂與住客溝通等，酒店亦需提供一日三餐，日均涉及3500個飯盒（有6至7類選項），要確保50分鐘內準確將飯盒送到指定房間，並要在營運檢疫酒店期間不斷改善。

推蜂園導賞 信宅度假仍吸引

至於世茂喜來登，疫情期間主攻宅度假業務。樂杰新說，酒店推出蜂園導賞住宿計劃，安排住客到梅窩荔枝山莊和梅窩蜂園遊覽，並以蜂園的有機蜂蜜調製雞尾酒和製作叉燒出售，以沉浸式體驗招徠。去年各地相繼放寬防疫措施，他留意到即使港人恢復外遊，周末或假日仍有不少人選擇宅度假，相信仍具吸引力。

政府去年下半年逐步放寬入境檢疫要求，樂杰新管理的兩間酒店鄰近機場及亞博館，他相信地理優勢可吸引商務住客。他透露，兩間酒店已接獲今年3月至5月的預約，部分查詢來自深圳和廣州客戶。酒店亦推出多項團隊建立（team building）活動服務，期望商務會議活動不僅限於「冷氣會議室」，而是善用鄰近大自然環境，提供更多元化體驗。